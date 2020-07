Sassari. Ristretta a una corsia la carreggiata del cavalcavia sulla ex 131 danneggiato da un camion

Su queste basi la Provincia di Sassari, proprietaria della strada, dopo aver fatto effettuare da un tecnico incaricato degli accertamenti statici preliminari che hanno attestato la percorribilità in condizioni di sicurezza del tratto della SP ex SS 131 sul cavalcavia in entrambe le corsie indirezione Cagliari e sulla sola corsia di sorpasso in direzione Porto Torres, ha disposto con ordinanza il restringimento della carreggiata stradale in direzione PortoTorres al Km 212+600; in questo modo viene deviato il traffico dalla corsia di marcia a quella di sorpasso fino a che non verranno realizzate le necessarie opere di ripristino del cavalcavia danneggiato, con conseguente chiusura al traffico delle strade consortili n° 2 e 18 nel tratto sottostante il cavalcavia interessato.





Il danneggiamento da parte di un autocarro di alcune travi costituenti l’impalcato del cavalcavia sovrastante la strada n° 18 - 2 del Consorzio Predda Niedda, ubicato al Km212+600 della SP ex 131 "Sassari-Porto Torres", rende necessario mettere in sicurezza il ponte e la viabilità sottostante nelle more di effettuare un intervento di ripristino statico dell’opera danneggiata; la priorità è ora quella di garantire le condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.