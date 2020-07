Discarica abusiva di 15.000 mq sequestrata dalle Fiamme Gialle nel comune di Golfo Aranci

Nell’ambito del piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressionedei traffici illeciti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e dalReparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Cagliari, i militari della SezioneOperativa Navale di Olbia hanno concluso un’operazione di servizio a contrasto dei reati ambientali, sottoponendo a sequestro un’area della superficie di circa 15.000 mq. in località Marinella, nel comune di Golfo Aranci (SS), adibita a discarica abusiva, dove sono stati individuati rifiuti speciali e non, abbandonati sul suolo in maniera incontrollata. L’indagine è scaturita da apposite informative trasmesse dal Reparto navale di Olbia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, nel periodo ottobre 2019- febbraio 2020, durante il quale i finanzieri hanno monitorato il sito sottoposto a sequestro effettuando diversi sopralluoghi e rilievi fotografici che hanno dimostrato l’incremento dell’attività illecita protrattasi nel tempo. Per questa ragione, il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Dott. Gregorio Capasso, ha emesso apposito decreto di sequestro dell’area, risultante di proprietà di due Società diverse, per un totale di circa 15.000 mq. .I militari della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Olbia, coordinati dalla Procura della Repubblica, proseguiranno con le attività di indagine per giungere all’individuazione dei responsabili del reato di discarica abusiva, per la conseguente contestazione degli addebiti e per l’imposizione dell’onere di ripristino dello stato dei luoghi. L’attività testimonia ancora una volta l’azione trasversale dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle ai quali la normativa di settore demanda specifici compiti di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a terra e in mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio del delicatissimo ecosistema ambientale e paesaggistico della Sardegna.