Mercoledì a Sassari la presentazione di "Vendetta privata" di Paolo Pinna Parpaglia

Il libro

Mercoledì 15 luglio, alle ore 19, presso lo spazio all'aperto della Parrocchia San Paolo, in via Besta, a Sassari, Paolo Pinna Parpaglia presenta il suo nuovo romanzo "Vendetta privata", edito da Newton Compton editori. L'evento è organizzato da Free Time Club in collaborazione con la Koinè Ubik Libreria Internazionale. Dialoga con l'autore Carlo Pinna ParpagliaRoberto Cherchi è stato con­dannato all’ergastolo per quattro omicidi ed è ricercato dalle forze dell’ordine. Quando, durante la sua latitanza, scopre che l’avvocato Antonella Deme­las è in coma in seguito a un ag­guato, decide di trovare il responsabile. Un sentimento di profonda gratitudine, infatti, lega il fuggiasco alla donna e il deside­rio di vendetta è più forte di qua­lunque rischio.Ma Cherchi sa che non può farcela da solo. Si rivolge così a Barore Cannas di Mamo­iada, un anziano allevatore che controlla il territorio tra il Nuore­se e l’Ogliastra. In cambio del suo aiuto, Barore chiede a Cherchi di mettersi sulle tracce di alcuni ra­pitori che, sequestrando il figlio di un imprenditore milanese senza il suo permesso, lo hanno offeso profondamente. Inizia così una cacciaall’uomo in cui Roberto Cherchi dovrà sfruttare il suo fiu­to animalesco, affinato da anni di latitanza tra i boschi, per trovare i rapitori, sfuggire alla polizia e far­si finalmente giustizia.