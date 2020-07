A una neodiplomata dell'Azuni la borsa di studio Rotary intitolata all'avvocato Giovanni Cherchi

Maria Biosa, allieva neodiplomata del Liceo Coreutico Azuni di Sassari, si è aggiudicata una borsa di studio del valore di mille euro messa a disposizione dal Rotary Club Sassari Silki ed intitolata all’avvocato Giovanni Cherchi, socio fondatore dell’associazione e direttore generale della Dinamo Banco di Sardegna, prematuramente scomparso alcuni anni fa. La consegna della borsa di studio è avvenuta nell’aula magna del Liceo Azuni, con una breve cerimonia che si è tenuta nel rispetto di tutte le norme anti-Covid ed alla quale hanno partecipato anche i familiari dell’avvocato Cherchi. La borsa di studio, istituita nel 2012, è stata attribuita per la seconda volta ad uno studente del liceo sassarese e in questa edizione è stata riservata agli allievi iscritti alla classe quinta dell’indirizzo coreutico poiché lo scorso anno era stata destinata ai loro colleghi dei corsi classico e musicale. L’intento dell’iniziativa, infatti, è quello di attribuire un importante riconoscimento e di dare un concreto supporto economico agli studenti dei vari indirizzi di studio che si siano distinti per il loro merito. Una commissione composta dal dirigente scolastico, da alcuni docenti del Liceo Azuni e dal presidente del Rotary Club Sassari Silki, ha assegnato la borsa di studio a Maria Biosa, che si è brillantemente diplomata con il voto massimo di cento centesimi, sulla base di un apposito bando che prevedeva una serie di requisiti tra i quali, oltre al voto di diploma, anche il credito scolastico maturato nell’ultimo triennio e la media dei voti ottenuta per l’ammissione all’esame di maturità. La borsa di studio è stata consegnata alla vincitrice da Noemi Sanna, nuova presidente del Rotary Club Sassari Silki, dopo un breve saluto del presidente uscente Antonio Falco e di Roberto Cesaraccio, dirigente scolastico del Liceo Azuni. “Ricevo con grande emozione questa borsa di studio - ha dichiarato Maria Biosa - e ringrazio il Rotary Club Sassari Silki per questa opportunità in un momento così importante per la mia vita. Voglio anche esprimere una particolare riconoscenza al Liceo Coreutico Azuni, che in questi cinque anni di studio mi ha fatto crescere davvero tanto”.