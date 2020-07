Aou Sassari. Nessuna visita intramoenia nel periodo del lockdown

Diversa la situazione delle prestazioni sanitarie rese in intramoenia allargata (riferita quindi all’attività libero professionale svolta negli studi professionali privati), garantita per alcune prestazioni specialistiche considerate indifferibili e urgenti.

















«Nel periodo del lockdown nessuna visita ambulatoriale intramoenia è stata effettuata all'interno delle strutture dell’Aou di Sassari, mentre sono sempre state garantite le prestazioni ambulatoriali di ogni disciplina, considerate indifferibili e urgenti». È la precisazione doverosa della direzione dell’Aou di Sassari alle notizie diffuse oggi dal Movimento delle donne in lotta per il diritto alla salute.Con la circolare del 9 marzo, infatti, l'Aou ha sospeso l’attività libero professionale intramoenia. All'interno delle proprie strutture ha consentito, invece, esclusivamente gli interventi chirurgici e le procedure urgenti e indifferibili, le prestazioni salvavita, quelle oncologiche-chemioterapiche, l'attività dialitica e radioterapica, quelle per cui si temeva una evoluzione clinica rapida e infausta, i controlli ortopedici e chirurgici post-intervento, le donazioni di organi, tutta l'attività in emergenza-urgenza.