Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna entra nel consiglio nazionale di Confcommercio-Imprese

Si è tenuta ieri a Roma l’assemblea ordinaria del Consiglio di Confcommercio-Imprese per l’Italia che ha confermato all’unanimità Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025 per il quarto mandato. Per la prima volta entra a far parte del Consiglio anche il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti.

Bertolotti, che già ricopriva il ruolo di vicepresidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari, entra a far parte anche del Consiglio nazionale di Confcommercio - Imprese per l’Italia. “Sono onorato per aver ricevuto questa nuova nomina”, ha commentato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, “il sud dell’Isola da oggi avrà una voce in capitolo in più sui tavoli nazionali, lavorerò affinché si trovi una soluzione per i problemi annosi che affliggono il piccolo commercio, ancora di più con un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio anche il tessuto economico”.

L’assemblea di ieri è stata anche l’occasione per Confcommercio per elaborare un documento con gli obiettivi prioritari della nuova Consiliatura: dal ruolo dei corpi in-termedi alle riforme per il Paese, dalla trasformazione digitale al nesso sempre più stretto tra città, terziario, infrastrutture e trasporti, dalla qualità della formazione alla valorizzazione del welfare contrattuale, fino ai temi cruciali e attuali della sostenibilità, della transizione generazionale, del ruolo del nostro Paese nel nuovo scenario europeo e internazionale - con l’obiettivo di avviare una nuova stagione della rap-presentanza d’impresa. Una stagione “costituente” che continui a basare la rappre-sentanza di Confcommercio sui principi di sussidiarietà e partecipazione: per conti-nuare ad innovare e ammodernare l’architettura organizzativa e l’offerta di servizi, valorizzare sempre di più la rete di territori e categorie, promuovere alleanze opera-tive e strumenti per contribuire al rafforzamento dell’attività sindacale della Confe-derazione.