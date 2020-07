Il "Circolo Sassarese" ha rinnovato le cariche sociali e pensa al futuro

Si è tenuta ieri l'assemblea del Circolo Sassarese per l'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Al termine di una participata adunanza, gli associati hanno rinnovato la fiducia, confermandolo integralmente, all'organo direttivo uscente del secolare sodalizio. Riconfermati tutti i consiglieri con la presidenza che resta in mano all'avvocato Paolo Spano. Ora il Consiglio Direttivo è chiamato ad impegnarsi per un biennio che si presenta particolarmente significativo per l'associazione.



Esattamente fra due anni il Circolo Sassarese ne compirà 160 e sarà un momento storico per il quale già sono allo studio manifestazioni di assoluto rilievo che coinvolgeranno sia i soci che la Città.

158 anni di storia, 280 soci attivi, una prestigiosa sede in piena efficenza sono i numeri di un sodalizio, che a qualcuno apparirà forse un pò "antistorico", ma che giorno dopo giorno conferma la sua validità, anche sapendosi adeguare a tempi che sono ben diversi da quelli che ne hanno visto la nascita.