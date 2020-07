Fermato dall'Agenzia Dogane cittadino proveniente dall'Austria: trasportava 13.800 euro in contanti

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia-Aeroporto “Costa Smeralda”, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno fermato e sottoposto a controllo un cittadino di nazionalità austriaca in arrivo con un volo di linea proveniente dall’Austria. Alla domanda rituale dei funzionari se trasportasse denaro, il passeggero rispondeva di avere con sé la somma di 12.800 euro, ma dal controllo eseguito sul bagaglio venivano rinvenute banconote per 13.800 euro. L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali aeroportuali, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più “sensibili” per la perpetrazione di illeciti valutari. Il passeggero si è avvalso dell’istituto dell’oblazione, provvedendo contestualmente al pagamento immediato della sanzione di 200 euro corrispondente al 5% del denaro eccedente la somma di 10.000 euro così come previsto dall’art. 7, comma 1, D. Lgs. 195/2008.