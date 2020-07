Alghero, sequestrati ad un passeggero cinese prodotti vegetali non identificabili

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) - Sezione Operativa Territoriale (SOT) dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero - con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza (GdF) della Compagnia di Alghero, hanno sequestrato 15 chili di prodotti vegetali di vario tipo, sprovvisti di certificato fitosanitario che ne attesti l’origine e la specie. I prodotti vegetali, non identificabili in quanto privi di confezione e di etichetta, sono stati trovati all’interno del bagaglio a mano di un passeggero di nazionalità cinese, proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese, via Roma Fiumicino. L’operazione si inquadra nella costante attività di prevenzione che l’Agenzia svolge in sinergia con la Guardia di Finanza presso gli spazi doganali, al fine di evitare l’introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di microorganismi pericolosi in quanto nocivi della salute pubblica.