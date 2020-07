Dinamo Sassari e Tiscali: nasce la "Dinamo Community"

Vivi la community, iscriviti su http://community.dinamobasket.com





Puntata speciale di Casa Dinamo ieri sera su DinamoTV, ospiti di Paolo Citrini il presidente Stefano Sardara e l’amministratore delegato di Tiscali Renato Soru che hanno presentato in diretta il nuovo servizio di community dedicato ai tifosiDue eccellenze isolane, Dinamo Sassari e Tiscali, si incontrano nello studio virtuale della DinamoTV per una serata evento del format Casa Dinamo. Protagonisti del faccia a faccia condotto da Paolo Citrini il numero uno biancoblu Stefano Sardara e Renato Soru, fondatore e amministratore delegato di Tiscali, azienda sarda nata nel 1998 e tra i più grandi operatori di servizi internet d’Europa.Argomento principale della chiacchierata è il nuovo servizio di community creato per connettere tutti i tifosi ed appassionati della Dinamo. A illustrare la novità, insieme ai numeri uno di Dinamo e Tiscali, il CEO di Quentral Mariano Pireddu che ha curato lo sviluppo del software insieme al gold sponsor biancoblu.Come spiegato dallo stesso Renato Soru la Dinamo Community è un servizio innovativo: “A differenza degli altri social network più conosciuti si potrà commentare, postare, proporre contenuti interagendo in prima persona con gli altri utenti che condividono uno stesso interesse, in questo caso la Dinamo. Sulla nuova community è possibile personalizzare la propria esperienza, disegnarla come si vuole senza imporre regole e intermediazioni”.A rimarcare l’importanza del nuovo servizio è il presidente Stefano Sardara: “Della community faranno parte tutti i giocatori che hanno accolto l’idea con entusiasmo e saranno a disposizione dei tifosi per condividere le proprie idee. Sarà la nostra Club House virtuale, abbiamo sposato questo progetto per poter raccontare il nostro modo di essere e la nostra cultura. La Dinamo non è solo basket, questa community ci permetterà di esprimerci a nostro piacimento”.