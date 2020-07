Città Metropolitana di Sassari,Gianfilippo Sechi"Opportunità di sviluppo per tutto il Nord Sardegna"

Riceviamo e inoltriamo le dichiarazioni del consigliere regionale dell'UDC Gianfilippo Sechi, tra i firmatari della proposta di legge in discussione in Regione, che commenta positivamente l’avvio dell’iter di approvazione e sottolinea i benefici legati all’istituzione della Città Metropolitana di Sassari.





“La Città Metropolitana di Sassari sono certo che darà al Nord Sardegna quella spinta in più per rilanciare il nostro territorio e programmare uno sviluppo omogeneo di tutti i comuni che ne faranno parte. Sono tra i firmatari della proposta di legge che prevede la sua istituzione e vivo con grande emozione quella che credo sia per tutti noi una fase decisiva del nostro futuro.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale del gruppo UDC Cambiamo Gianfilippo Sechi.

“L’iter di approvazione è già iniziato in commissione ed entro i primi dieci giorni di agosto dovremmo riuscire ad avere un riordino degli enti locali in linea con le attese di tutto il Nord Sardegna. Città Metropolitana significa poter avere più risorse per unire i territori in un unico programmazione complessiva, significa avere migliori servizi, significa programmare interventi e dotare di infrastrutture indispensabili per imprese e cittadini. È una vera e propria svolta che vede la maggioranza di centro destra unita e che quindi ora potrà diventare realtà, con tutto ciò che questo comporta in termini di ricadute positive. Il mio impegno nell’immediato è dare il mio apporto convinto per raggiungere questo fondamentale obiettivo. Per il futuro sarà invece necessario lavorare con determinazione per far sì che le risorse vengano utilizzate nel migliore dei modi e nell’ottica di uno sviluppo che dia anche nuove opportunità occupazionali.”