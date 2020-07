ABBANOA. Martedì 28 interruzione idrica nel quartiere di Latte Dolce a Sassari

ABBANOA comunica che nella giornata di martedì 28 luglio è programmato un intervento straordinario per il collegamento della nuova rete idrica realizzata in via Vasco De Gama nel quartiere del Latte Dolce di Sassari.

L'intervento inizierà alleore 07:00 e si prevde che il fine lavori sia per le 19:00.

Per l'esecuzioni dei lavori sarà sospesa l'erogazione nell'area ricomprendente le vie Buddi-Buddi, Bottego, Vasco De Gama e P.zza Bottego.

ABBANOA avverte che le prime forniture potrebbero essere caratterizzate da particolare torbidezza.