Rispetto per l'ambiente e valorizzazzazione delle spiagge Bandiera Blu: Sassari ci crede

Ecovolontari sabato in azione per sensibilizzare sul rispetto ambientaleLa splendida spiaggia di Porto Palmas, insignita anche quest'anno della Bandiera blu, ospiterà sabato 25 luglio dalle 8.30 alle 12, le attività di sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente, coordinate dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari e svolte con il supporto degli Ecovolontari. L'evento coinvolge inoltre la Polizia locale del Comune di Sassari e altri portatori d’interesse.



In spiaggia sarà presente il gazebo informativo sulla corretta modalità per lo svolgimento della raccolta differenziata, per un approccio consapevole e indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente, compresi i nostri litorali. Rispetto agli anni precedenti, nell'edizione 2020, è prevista anche un'opera di monitoraggio del fondale dell'area marina antistante la spiaggia e dell'arenile stesso, secondo il protocollo definito dall'European Environmental Agency nel programma Marine Litter Watch, con l’appoggio di Legambiente. L'attività, sul fondale sarà svolta con l'aiuto di sub e saranno coinvolti i bagnanti che, muniti di mascherina, potranno contribuire alle attività di recupero dei rifiuti.



Si parte il 25 luglio a Porto Palmas e si replica il 1° agosto a Porto Ferro, l'altra spiaggia sassarese alla quale è stato assegnata la Bandiera Blu.