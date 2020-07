I numeri del mercato del gioco online in Italia

È da anni ormai che il gioco online in Italia continua a crescere, superando ogni anno il record stabilito nei dodici mesi precedenti. A dimostrarlo sono i numeri relativi a questo settore in Italia, che mostrano chiaramente lo stato di benessere del settore e che mettono in luce anche le grandi potenzialità di crescita.Gli analisti del mercato sono convinti infatti che il trend positivo continuerà anche nei prossimi anni e che saranno sempre di più le persone che decideranno di iscriversi ad un casino online per poter sfidare la sorte in qualsiasi momento e per potersi divertire scegliendo tra un gran numero di giochi differenti.Per una fotografia dettagliata del settore del gioco online in Italia si può fare riferimento ai dati ottenuti ed elaborati nel corso dell’indagine condotta da. Secondo i dati mostrati, nel mese di gennaio 2020 il fatturato complessivo del gioco d’azzardo avrebbe raggiunto i 200 milioni di euro, una cifra elevata se confrontata con i 153 milioni di euro del mese di gennaio dell’anno precedente. Il confronto con l’anno precedente mostra dunque una crescita del 29%, resa possibile in larga misura proprio dal gioco digitale.La spesa sui casinò digitali è stata di circa 81 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al fatturato del mese di gennaio 2019. I giochi più apprezzati sono state le slot machines, le quali hanno generato anche la maggior parte del fatturato dell’azzardo digitale. Molte amate anche le diverse versioni della roulette ed i giochi di carte, tra cui si segnalano in particolare il blackjack ed il poker, quest’ultimo in forte crescita rispetto al precedente anno.La crescita degli ultimi anni è stata favorita anche dalla nuova normativa entrata in vigore in Italia ed approvata per proteggere i giocatori, impegnandosi in una lotta al gioco illegale . Al giorno d’oggi nel nostro paese non sono attive piattaforme telematiche illegali e qualunque tentativo di offrire gioco d’azzardo senza autorizzazioni viene prontamente individuato e bloccato sul nascere.Oltre a valutare i numeri del mercato italiano limitatamente al nostro paese, è interessante anche confrontare il settore del gioco digitale italiano con quelli degli altri paesi, per capire come si colloca l’Italia nel panorama internazionale.Attualmente è il Regno Unito a detenere il primato, potendo vantare i numeri migliori. Il nostro paese è però tra quelli che stanno crescendo più rapidamente, collocandosi in seconda posizione subito dopo la Spagna. Questo è uno dei motivi per cui gli analisti del settore sono convinti che l’Italia nei prossimi anni potrà scalare posizioni in classifica, fino ad arrivare addirittura ad impensierire l’Inghilterra, che sta attraversando un periodo positivo, ma con tassi di crescita inferiori rispetto a quelli italiani.Le società di gioco online stanno studiando anche nuove strategie e strumenti per migliorare l’esperienza dei clienti. Tra le tante novità che potrebbero essere introdotte a breve rientra la realtà aumentata , la quale dovrebbe rivoluzionare il gioco virtuale, rendendo l’esperienza di gioco estremamente immersiva e coinvolgente.