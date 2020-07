Sassari. Riqualificazione San Donato, lunedì riprendono i lavori

I lavori hanno subito una sospensione a causa dell'emergenza Covid-19, per impossibilità di approvvigionamento dei proiettori e delle tubazioni in rame.





Lunedì 27 luglio riprendono i lavori di riqualificazione del centro storico, con le ultime attività previste per il completamento dell'intervento, in largo e via Pescheria, vicolo e via Mercato e i vicoli chiusi “A” e “C”.Sarà terminato l'impianto di illuminazione pubblica, con l'installazione dei nuovi proiettori e la posa delle canalizzazioni a parete in rame. Si tratta di opere e materiali già autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.Saranno inoltre eliminate le linee non più in funzione sulle stesse facciate.