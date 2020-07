Pier Bruno Cosso dialoga con Mariano Brianda a Sassari

Sempre Cosso, questa volta con il libraio e blogger Mario Borghi e con Gavino Saba, presenterà il suo romanzo edito da Marlin martedì 28 luglio, alle 18.30, nel chiostro del Centro culturale “S. Francesco”. Anche qui sarà rispettato il distanziamento. Il tutto per la rassegna libraria "E... state con gli autori", realizzata in collaborazione con il Comune di Ozieri, l'istituzione “San Michele”, il Servizio Civile presso la Biblioteca di Ozieri e la libreria Booklet.





Avvincente come un thriller americano e introspettivo come una narrazione europea. Già giunto alla seconda edizione, il nuovo romanzo di Pier Bruno Cosso, dal titolo “Solo danni collaterali”, è pubblicato da Marlin editore, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano (collana Il Portico, € 14,90 con promo sconto del 20% #EstateConUnLibroMarlin fino al primo agosto solo sul sito www.marlineditore.it). Lo scrittore sardo presenta il libro a Sassari, nello spazio all’aperto della parrocchia San Paolo, in via Besta, lunedì 27 luglio, alle 19.00, su iniziativa di Libreria Koinè Ubik Internazionale, dialogando con il magistrato Mariano Brianda in un incontro moderato da Andrea Deiana, appassionato di letteratura e di teatro, collaboratore di riviste locali, spesso al centro di eventi culturali in città. Sarà rispettato il distanziamento e l’evento si svolge, come già scritto, all’aperto.