3 agosto: al via ad Alghero la Rassegna“Letture d’Estate a Villa Edera”

Il mese di agosto si terrà ad Alghero presso il Parco Villa Edera il consueto appuntamento della Rassegna Letture d’Estate a Villa Edera, curata dall’Associazione Salpare con la direzione artistica di Neria De Giovanni, in collaborazione con l’Associazione Orion.



Quest’anno la Rassegna è stata inserita nel programma ufficiale degli eventi estivi “Alghero, finalmente vacanza” organizzati dalla Fondazione Alghero con il Comune di Alghero, Assessorato alla cultura.



Si inizia lunedì 3 agosto con “Anninia volando, una nera favola sarda” di Massimiliano Fois accompagnato dalla chitarra di Quirico Solinas.

Il 10 agosto la nona edizione della notte dei poeti in omaggio a Giovanni Pascoli e della sua splendida poesia “X agosto”. Partecipano molti scrittori che sono diventati ornai ospiti fissi della manifestazione: Antonello Colledanchise,

Tiziana Meloni, Raffaele Ciminelli, Giuseppe Sechi, Angela Baldino, Fatime Fiku, Cinzia Paolucci, Domenico Marras, Margherita Lendini, Marco Balbina, Marisa Castellini, Massimiliano Fois, Carla Casula, Giampiera Piga, Antoni Canu, Giovanni Andrea Negrotti, Antonio Maria Masia, Antonio Pibiri, Franco Achenza, Maria Grazia Pes.

Lunedì 17 agosto si prosegue con “Ungarettiana” volume dell’Associazione internazionale dei critici letterari, a cura di Neria De Giovanni, per i 50 anni dalla morte del grande poeta; insieme Domenico Marras parlerà del suo ultimo libro di versi “Frutti di Bosco”.

La Rassegna si concluderà lunedì 24 agosto con Antonio Casu, presidente dell’Associazione culturale “Il Cenacolo di Tommaso Moro” ed il suo “I Racconti di Geremia nel paese del Jazz” , dedicato a Berchidda ed alla sua cultura. Insieme ci sarà anche la giornalista Carla Casula con il suo “Verba Volant, un aforisma al giorno”.



Tutti i libri presentati sono pubblicati dalla Nemapress edizioni.



Ogni evento inizierà alle 20,30 e durerà un’ora.

Posti liberi e distanziati e limitati in ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico. Pertanto è gradita la prenotazione al cell. 3203462657 o 3neria@gmail.com