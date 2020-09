Via Pirandello a Sassari: uno slalom fra le buche

Via Pirandello a Sassari è un pò il biglietto da visita per chi arriva in città dal mare e dalla Romangia. Buche in gran quantità è quanto incontrano gli automobilisti. Sul tema è arrivato anche l'appello del Circolo Audax Fratelli d'Italia di Sassari





"Situazione di grande pericolo in via Pirandello, per la presenza di enormi buche e dell'asfalto ormai praticamente distrutto e inesistente in più punti.

Le tante segnalazioni presentate finora infatti, non hanno trovato alcuna risposta, da parte delle amministrazioni che si sono succedute a Palazzo Ducale e che come Fratelli d'Italia Sassari-Audax raccogliamo, invitando gli Assessorati che hanno la delega per intervenire, a risolvere definitivamente tale criticità. Considerando l’imminente avvio dei lavori per il rifacimento del manto stradale in molte vie cittadine, si chiede che anche Via Pirandello, che costituisce un'importante via d'accesso e un biglietto da visita, per chi arriva in città dal mare, attraverso la Buddi Buddi e per i paesi dell' hinterland sassarese, possa essere inserita tra le opere oggetto di messa in sicurezza con un intervento risolutivo, urgente e non più procrastinabile."