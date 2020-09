Sennori ha una palestra per il bodybuilding e la ginnastica

Ha aperto a Sennori la prima palestra completa per la pesistica, la ginnastica, il fitness. La struttura, gestita dalla società Animal fitness 2.0 è stata inaugurata sabato sera dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu, l’assessore Tore Piredda e il presidente del Consiglio comunale, Ottavio Ligas. Ha benedetto la nuova attività il parroco del paese, monsignor Salvatore Masia. La nuova palestra si trova in località Barisone, di fronte al campo sportivo e si sviluppa su una superficie coperta di 650 metri quadrati e una esterna di 1.500 metri quadrati, in parte riservata all'area parcheggio e in parte dedicata allo svolgimento delle attività sportive all’aperto. La palestra, di cui il paese era sprovvisto, offre ai sennoresi un’ulteriore possibilità di curare la forma fisica e di svolgere sport e attività sociali.