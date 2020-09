Al via la prima giornata della terza edizione di Bookolica

Inaugura giovedì 3 settembre alle ore 21.00 la terza edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi nell’affascinante cornice di Tempio Pausania con un ricco calendario di letture, performance, musica, presentazioni, talk e proiezioni per rileggere sotto nuova luce le più recenti proposte editoriali con noti personaggi della letteratura e del panorama culturale nazionale ed internazionale.Già dal 31 agosto il festival ha dato il via al progetto Bookolica Kids dedicato al mondo dell’infanzia, sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, che proseguirà fino alla fine della manifestazione con laboratori di scrittura creativa, reading letterari e presentazioni di libri rivolti ai più piccini. Nella giornata di giovedì “Bookolica Kids” propone il laboratorio “Parole nel Bosco” dello scrittore e regista Alberto Capitta alle 9.30.Tutti gli eventi della manifestazione sono gratuiti e trasmessi in diretta streaming sul sito www.bookolica.it e sui canali social.L’apertura di Bookolica 2020 sarà affidata alla performance poetica di Domenico Brancale; il poeta e performer lucano, legato ai concetti di voce e spazio, è uno dei curatori della collana di poesia straniera “Le Meteore” per IBIS e “Prova d’Artista” per la Galerie Bordas. La sua opera, che aprirà il Festival, è "Mal d'Acqua", edita da Libreria Modo Infoshop, un quaderno di appunti rimasti a lungo sott’acqua dove l’inchiostro ha trattenuto il respiro e, a partire dalla parola acqua, gli scritti hanno assunto una forma diversa.A seguire, alle ore 22.00 sempre in Piazza Faber, andrà in scena l’evento “Universo Battiato” dedicato al poliedrico artista Franco Battiato. A raccontarne la storia e ad osservarne l’opera saranno il musicista e scrittore Fabio Zuffanti che presenterà i libri “Franco Battiato. Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019” (Arcana 2020) e “Battiato. La voce del padrone. 1945-1982. Nascita, ascesa e consacrazione del fenomeno” (Arcana 2018), Giuseppe Pulina - filosofo, docente e scrittore - presenterà il suo libro “La cura. Anche tu sei un essere speciale” (Zona, 2010), in cui indaga il background filosofico e l’ampio spettro di suggestioni dell’opera del noto cantautore, Fabio Cinti - musicista, cantautore e autore tra le cui collaborazioni spiccano i nomi di Morgan, Paolo Benvegnù e Franco Battiato – darà il suo contributo al cantautore siciliano con "Battiato l'artista. Conversazioni in musica".A concludere la prima serata alle 23.30 sarà il concerto live “Al blu mi muovo” a cura di Fabio Cinti e Alessandro Russo. "Al blu mi muovo" è l’ultimo lavoro di Fabio Cinti, prodotto da Private Stanze Records, ed è un viaggio emotivo di otto brani nei quali l’artista si racconta con una formula comunicativa pregna sia delle insicurezze che delle energie positive degli esseri umani.Il programma completo è disponibile al seguente link: https://www.bookolica.it/programma/ TITOLO: Bookolica - Il festival dei Lettori CreativiQUANDO E DOVE: Tempio Pausania, Sardegna – dal 3 al 6 settembre 2020BOOKOLICA KIDS: Tempio Pausania, Sardegna – dal 31 agosto al 4 settembre 2020Per info e prenotazioni: 346-8803715FACEBOOK:https://www.facebook.com/bookolicafestival/YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCKJ6xK6HFaPd7EkrvjEUatgSITO: https://www.bookolica.it/

L'ACCESSO A TUTTE LE INIZIATIVE È GRATUITOCONTATTImail: segreteria@bookolica.itLINK UTILISITO: https://www.bookolica.itFACEBOOK: https://www.facebook.com/bookolicafestival/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bookolica.festival/ - @bookolica.festivalTWITTER: https://twitter.com/BookolicaFest - @BookolicaFestYOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCKJ6xK6HFaPd7EkrvjEUatgHASHTAG UFFICIALI: #BookolicaFestival #Bookolica2020