Supercoppa di basket al via: giovedì Dinamo Sassari - Virtus Roma

In occasione di tutto il girone Valentina Sanna e Paolo Citrini vi racconteranno, direttamente dalla “bolla” del Geovillage, le sfide dei giganti con il prepartita, le interviste in esclusiva e la consueta web social cronaca: al termine del match sarà trasmessa la conferenza stampa post partita di coach Gianmarco Pozzecco. L’appuntamento è su Dinamo Tv: collegandosi a dinamobasket.com, canale You Tube e sulla pagina ufficiale Facebook Dinamo Sassari.





(fonte: dinamobasket.com)





La Legabasket ha ufficializzato gli orari delle prime partite del girone D in programma al Geovillage di Olbia. Diretta su Eurosport Player, prepartita web social cronaca e conferenza post partita su Dinamo TvLa Dinamo Banco di Sardegna è pronta a trasferirsi a Olbia dove, dal 3 settembre, andrà in scena il girone D della Eurosport LBA Supercoppa Italiana con Virtus Roma, New Basket Brindisi e Victoria Libertas Pesaro. La Legabasket LBA ha comunicato gli orari ufficiali delle sfide in agenda nella giornata inaugurale di giovedì, 3 settembre: il debutto dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco contro la Virtus Roma si giocherà alle 21, mentre la palla a due della prima sfida tra Brindisi-Pesaro sarà alzata alle 17.Tutte le sfide della Supercoppa saranno trasmesse in diretta su Eurosport Player.