Il Maracaibo di Alghero ospita la Gin Genesi Night con il barman algherese Riccardo Falchi

Giovedì 3 settembre il Maracaibo di Alghero ospiterà la Gin Genesi Night, un evento speciale che avrà due protagonisti principali: il Gin Genesi, nuovo prodotto delle Distillerie RAU di Sassari, e Riccardo Falchi, bartender professionista di Alghero, chiamato a realizzare dei cocktail speciali che saranno presentati all’interno della serata.



Un’occasione speciale per il bartender algherese, scelto come brand ambassador da RAU per la promozione del nuovo prodotto, il primo gin realizzato dalla storica azienda mediante la distillazione di 14 botaniche della Sardegna.



“L’idea che i profumi della mia terra possano essere racchiusi dentro ad una bottiglia”, sottolinea Riccardo, “sta a significare che chiunque potrà provare ciò che sento quando mi fermo a pensare davanti al mare cercando ispirazione nel vento che mi soffia sul viso. Mi piace pensare che l’intento nella creazione di questo meraviglioso prodotto sia stato quello di sigillare dentro una bottiglia gli inconfondibili profumi mediterranei che rendono unica e indimenticabile la nostra Sardegna”.



Durante la Gin Genesi Night Riccardo proporrà dei nuovi drink partendo da ingredienti provenienti dalla natura della Sardegna, come le piante botaniche quali ginepro, elicriso, mirto e tanto altro.

Insieme a lui sarà possibile vedere all’opera anche Dario Olmeo, altro giovane bartender professionista algherese e titolare del Maracaibo Cocktail Bar insieme al fratello Gavinuccio.



La Gin Genesi Night ospitata dal Maracaibo Cocktail Bar sarà un’occasione per degustare nuovi sapori provenienti dalle produzioni della Sardegna.



L’evento si svolgerà nella serata di giovedì 3 settembre, dalle 19.00, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative attualmente vigenti.