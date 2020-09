Covid-19. Ad Alghero un positivo e otto sorvegliati in via precauzionale. Le parole del Sindaco

L'ultimo report di Ats pervenuto al Comune di Alghero stamattina alle ore 13,34, comunica la situazione Covid di un soggetto positivo e di otto persone poste in sorveglianza attiva, cioè di persone non positive ma per precauzione sono poste sotto osservazione da parte dell'autorità sanitaria. “Questo naturalmente ci conforta – commenta il Sindaco di Alghero Mario Conoci – dimostra che Alghero si conferma sostanzialmente città priva di Covid, una città nella quale, comunque e ancora di più, si devono rispettare le regole. Mascherina, distanziamento personale, lavare spesso le mani, evitare luoghi affollati. Regole base che dobbiamo continuare a mantenere. Abbiamo sentito, come tutti, di altri casi. Ma abbiamo il dovere di attenerci alle notizie ufficiali certificate dell'Ats. Se ve ne fossero di nuovi, abbiamo la certezza e la sicurezza che l'autorità sanitaria sa come gestire e definire le situazioni, cioè individuare i soggetti entrati in contatto con gli eventuali positivi e monitorarli. Abbiamo fiducia nell'autorità sanitaria, ma abbiamo la responsabilità di rispettare le regole. Alghero è stata attenta durante il lockdown, lo è ancora oggi, dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili. Il Comune di Alghero, la macchina della amministrazione, i volontari, i dirigenti che i occupano di questo emergenza sanitaria continuano ad essere attenti e vigili per tutelare la salute di tutti. Tra poco iniziano le scuole, riavviamoci con sicurezza verso una ripresa con il rispetto delle regole.”