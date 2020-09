Manca M5S denuncia:"Potenziamento di Cardiochirurgia di Sassari: la Commissione Sanità dice no"

“Il grido d’allarme del primario sassarese è rimasto inascoltato. Peggio, dovete sapere che il primo ad astenersi è stato proprio il Presidente della Commissione Sanità, Gallus. E assieme a lui hanno detto no, anche gli stessi Commissari che precedentemente hanno venduto questa risoluzione come cosa fatta: consiglieri di Forza Italia, dei Riformatori, di Fratelli d’Italia, mentre gli esponenti dell’UDC Cambiamo si sono astenuti. Persino i commissari del territorio di Sassari anziché ripetere un sì, hanno vergognosamente sollevato la mano per dire no. E questo i sardi lo devono sapere, devono sapere da chi sono rappresentati. Da persone che mentono sapendo di mentire, capaci soltanto di vendere false promesse. False, come questa riforma sanitaria approvata ieri. Mi vergogno di far parte di questa legislatura dove ogni giorno vengono calpestati i diritti dei più deboli, i diritti dei malati”.







(comunicato stampa M5S, 2 settembre 2020)