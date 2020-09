Tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: tre persone denunciate a Sassari

Il nucleo investigativo del Comando di Polizia Locale, pochi giorni fa, ha denunciato tre persone, tutte pregiudicate, per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. L'attività è partita dalla segnalazione di due persone che si muovevano con fare sospetto all'interno di un centro commerciale. Una pattuglia del nucleo in borghese ha immediatamente raggiunto la struttura e ha notato le due persone che si sedevano a bordo di un'utilitaria dove li aspettava un terzo soggetto. L’auto è stata raggiunta e fermata in una strada del centro storico cittadino. Nel corso della perquisizione è stata posta sotto sequestro una borsa schermata, che veniva utilizzata per attraversare indenni i dispositivi antitaccheggio, e un paio di pinze che venivano utilizzate per rimuovere i dispositivi protettivi. Uno dei tre ha opposto resistenza agli agenti, mentre un altro ha declinato false generalità. Per i tre è scattata la denuncia per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità e gli strumenti preparati per compiere i furti sono stati sequestrati.