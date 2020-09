Nasce a Sassari la A.S.D. Centro Storico

Nasce una nuova realtà sportiva nella nostra Città e con una chiara connotazione "in ciabi".



Da Sassarinotizie porgiamo i nostri migliori auguri.

Ecco il comunicato dell’Associazione Sportivo Dilettantistica CENTRO STORICO





"Sassari ha una nuova realtà calcistica che si appresta ad affrontare il campionato F.I.G.C. di Terza categoria: l’Associazione Sportivo Dilettantistica CENTRO STORICO. Il progetto di una nascita , o se vogliamo RI-nascita , di una Squadra appartenente alla zona un tempo murata della Città affonda le sue radici negli anni passati. Da quella voglia mai sopita né sottomessa di ridare vita ad un quartiere splendido ma spesso abbandonato a sé stesso dalle istituzioni ed a volte dai medesimi cittadini. A quel desiderio di provare a regalare un sorriso, una speranza o semplicemente a fare comunità laddove le energie e le idee ultimamente vengano a mancare...tutto questo attraverso il calcio.Per iniziativa di un pugno di amici siè deciso di andare incontro ad una vera e propria lotta contro il tempo ostacolata da lungaggini burocratiche, emergenze sanitarie (ma anche economiche) ed anche un filo di diffidenza da sconfiggere.Si son scelti come colori sociali quelli simbolici della Città e della sua Squadra madre e regina, della quale tutti siamo tifosi, il Rosso ed il blu della SEF Torres e sempre con questi punti di riferimento abbiamo inserito la Croce e la Torre nel Nostro stemma affiancandole al Giglio e alle chiavi delle cinque antiche porte di Sassari.In assenza di uno Stadio di quartiere vogliamo che il Quartiere diventi il Nostro Stadio, stringendosi attorno alla Squadra e dandole quanto più affetto e sostegno possibile sia nelle partite casalinghe, che verranno disputate nel campo di via Torralba,sia durante gli eventi che organizzeremo all’interno della vecchia cinta muraria.Tutto questo, per quanto ambizioso e da sognatori, senza più aspettare perché “ del doman non v’è certezza”... e proprio a quel domani l’A.S.D. Centro Storico Sassari punta per dare vita anche alla Scuola calcio, a prezzi popolari, finalizzata al togliere dalle strade e dai vicoli i tanti ragazzini che affollano le “carrere” o gli altrettanti che si spostano in altri quartieri perché quello centralenon offre nulla. Siamo pronti a dar “mattana” Avanti Centro Storico."