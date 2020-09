ETF iShares, un nuovo strumento di investimento collettivo

Gli ETF producono numerosi vantaggi, ma è opportuno seguire qualche consiglio: “Quando si investe in Etf è buona norma individuare i fondi migliori, ma anche operare una buona diversificazione dei provider. Ciò che è più importante però è saper individuare i giusti fondi e le giuste strategie per investire. Richiedere il supporto di un consulente che possa supportarti non solo nella selezione dei fondi ma anche nell’elaborazione di una strategia personalizzata è oggi un’opzione più semplice e alla portata di tutti gli investitori”, afferma MoneyFarm.





Quando si parla di ETF ci si riferisce a, le cui quote/azioni sono negoziati in borsa (proprio come le azioni di società). L’obiettivo di un ETF è di replicare il più fedelmente possibile l’andamento di uno specifico indice. Gli ETF, infatti, offrono esposizione a un paniere di titoli (a volte molto ampi, di azioni, obbligazioni, etc.) e consentono quindi di coprire un intero mercato con un’unica contrattazione.Esiste un’ampia varietà di ETF che offre esposizione a diverse classi di attivo, aree geografiche, temi, settori ed emittenti. L’investimento in un singolo ETF offre la possibilità di ottenere un’esposizione ad uno o più mercati specifici mentre l’investimento in una pluralità di ETF consente di attuare una strategia d’investimento più sofisticata.Attraverso gli ETF è quindi possibile costruire portafogli e strategie d’investimento in base ai propri obiettivi finanziari. In breve, gli ETF rappresentano “mattoni” che consentono agli investitori di costruire il portafoglio di investimento desiderato.MoneyFarm è esperto nella selezione degli ETF e nella creazione di strategie dedicate in ETF, per questo ha elaborato una introduzione dei prodotti iShares passando in rassegna una lista dei migliori ETF iShares quotati su Borsa Italiana Sul sito di iShares si può trovare una lista di 371 fondi, i principali anche quotati su Borsa Italiana. A oggi, negli strumenti iShares gestisce più di 2000 miliardi di euro in Etf, più o meno il Pil dell’Italia. Se si pensa che i fondi passivi gestiscono in totale oltre 6000 miliardi di dollari in totale,MoneyFarm ha inoltre pubblicatoda includere nel portafoglio. Tutti questi Etf hanno ottenuto un punteggio sufficientemente elevato da risultare le opzioni migliori nella propria categoria. Il punteggio Moneyfarm è uno score frutto del monitoraggio continuo del mercato degli Etf e tieni in considerazione numerosi fattori quantitativi e qualitativi (come il prezzo, la liquidità, la tipologia di replica).Nella lista sono presenti alcuni quelli più popolari della gamma iShare come i fondi azionari iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc, iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF che permettono di investire rispettivamente sull’azionario dei mercati emergenti, globale e americano, europeo e giapponese.