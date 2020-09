Demolizioni e ricostruzioni nella baia di Porto Conte: il GrIG non è d'accordo

Allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune di Alghero sono stati presentati due progetti edilizi per demolizione e ricostruzione con aumento di volumetrie fino al 30% si sensi di provvedimento legislativo collegato al c.d. piano casa (art. 39 della legge regionale n. 8/2015; legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.) per i complessi ricettivi Hotel Baia di Conte e Hotel Corte Rosada, sulla costa di Porto Conte, a due passi dal mare.





Ma l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus non è convinta è rimarca che "Pertanto l'associazione sostiene che "Per queste ragioni L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato il 3 settembre scorso una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, segnalando l’impossibilità sul piano giuridico di legittimi aumenti volumetrici in aree di massima tutela costiera.Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha promosso una petizione, sottoscritta da 35mila cittadini, per la salvaguardia delle coste sarde finalizzata al mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.).