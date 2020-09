Sassari. Riapertura stadi e biglietteria: le Info Torres per il campionato 2020/2021

Ecco le Info diramate dalla Torres per il campionato 2020/2021 su riapertura stadi e biglietteria.



Il 27 settembre è la data ufficiale di inizio campionato per la stagione sportiva 2020/2021.



Recepite le ultime direttive della Lega Nazionale Dilettanti che consentono la riapertura degli stadi ad un massimo di 1000 posti sulla capienza complessiva, la Torres, sulla base delle disposizioni attuali per lo stadio Vanni Sanna, sede delle gare casalinghe, e tenendo conto delle direttive nazionali anti COVID – 19, comunica quanto segue:



- Per la stagione 2020/2021 la biglietteria dello stadio (fronte piscine) rimarrà CHIUSA nel giorno della gara per evitare assembramenti al botteghino.



- Sarà implementata la Prevendita dei tagliandi grazie ad un aumento degli esercizi commerciali convenzionati con la Torres.



- La DOMENICA sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso in un esercizio commerciale convenzionato.



- Saranno messi a disposizione ABBONAMENTI stagionali per le gare casalinghe.



- I prezzi della stagione 2020/2021 resteranno INVARIATI rispetto allo scorso anno.



A queste prime comunicazioni seguiranno ulteriori specifiche sulle modalità di ingresso del pubblico allo stadio tenendo conto dei protocolli sanitari obbligatori che saranno comunicati dalla Lega Nazionale Dilettanti a tutte le società.



Le informazioni inerenti l’ingresso allo stadio sono relative allo stato attuale e potrebbero subire variazioni in funzione di nuove direttive nazionali a cui la Società dovrà attenersi.



Valutando la possibilità che la curva epidemiologica possa causare ulteriori stop ai campionati o eventuali chiusure al pubblico, la Torres comunica che:



- Garantirà agli abbonati che dovessero farne richiesta il rimborso delle gare mancanti per la stagione 2020/2021.



Nell’ipotesi di ulteriori chiusure al pubblico con il campionato ancora in corso:



- Farà richiesta di poter trasmettere le gare via streaming, previo abbonamento, tramite il canale web TORRES TV.



A queste prime indicazioni seguiranno nei prossimi giorni altre comunicazioni da parte della Società sulle modalità di acquisto degli abbonamenti per la stagione 2020/2021.