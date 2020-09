Comune di Sennori sempre più green: acquistata una nuova auto elettrica

Ora il Comune può vantare quattro auto elettriche nel suo parco mezzi. La Tesla Model 3 sarà utilizzata dai funzionari e dai rappresentanti istituzionali del Comune per compiere le missioni fuori dal territorio comunale che richiedono un lungo tragitto. L'acquisto di una nuova auto elettrica è un ulteriore passo compiuto dall’amministrazione comunale nell'ambito del “Patto dei sindaci per il clima e l’energia”, un'intesa che si articola su scala mondiale per promuovere e mettere in pratica azioni a favore del clima e del risparmio energetico. Il Comune di Sennori ha aderito al Patto dei sindaci della Provincia di Sassari e ha messo in atto una serie di iniziative per rispettare gli impegni, orientando le proprie politiche verso scelte che portino alla riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera, al risparmio energetico e, più in generale, ad azioni che portino a un uso più sostenibile del territorio e delle sue risorse. Tra queste azioni c'è il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica installando apparecchi dotati di una nuova tecnologia Led.































Il Comune di Sennori investe sulle politiche ambientali e diventa sempre più “green” accrescendo la famiglia delle auto elettriche in dotazione al proprio parco mezzi. Nei giorni scorsi il sindaco, Nicola Sassu, ha ritirato una Tesla Model 3 acquistata grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione tramite un bando in cui il Comune di Sennori è risultato tra i primi nella graduatoria finale. In questo modo l'amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 40mila euro al quale ha aggiunto un 10 per cento di fondi propri per l'acquisto della nuova Tesla.