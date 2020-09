Sassari. Stagione lirica, da domani la prenotazione per “Il tabarro” al Teatro Comunale

Anche per questa opzione è necessario telefonare allo 079290881 per ricevere tutte le informazioni.













L’Ente Concerti comunica che da domani, martedì 8 settembre, sarà possibile prenotare i posti per assistere alle tre recite del “Tabarro” di Giacomo Puccini, in programma al Teatro Comunale di Sassari per i giorni 25, 26 e 27 settembre prossimi.Per prenotare si dovrà necessariamente telefonare al botteghino del teatro, al numero 079290881 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20, dal lunedì al venerdì. Non sono previste altre forme di prenotazione. L’accesso diretto al botteghino del Comunale non è attualmente consentito.Da domani sarà inoltre possibile acquistare i miniabbonamenti per seguire in streaming, attraverso il sito dell’Ente, le “prime” di ogni spettacolo in cartellone. Saranno disponibili in visione il Trittico di Giacomo Puccini e Carmen, tragédie d’amour, riduzione dalla Carmen di Georges Bizet, secondo il seguente calendario: Il tabarro (venerdì 25 settembre), Carmen, tragédie d’amour (16 ottobre), Suor Angelica (6 novembre) e Gianni Schicchi (27 novembre).