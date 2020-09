Domani la Dinamo Banco di Sardegna si presenta in diretta su Dinamo TV

L’appuntamento è fissato domani, martedì 8 settembre, alle 18:30 in diretta su Dinamo TV.









La stagione è ormai iniziata e la Dinamo Banco di Sardegna è pronta ad aprire un’annata che si annuncia cariche di sfide in campionato LBA, Basketball Champions League e LBF. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco e le ragazze di coach Antonello Restivo sono pronti alla prima uscita ufficiale per presentarsi, come da tradizione, ad autorità, sponsor, istituzioni, tifosi e appassionati.Le recenti vicende legate alla nuova ondata di contagi Covid-19 hanno convinto il club di via Roma a spostare le tradizionali presentazioni sulla piattaforma digitale: domani, martedì 08 settembre, a partire dalle 18:30 le due squadre si presenteranno al pubblico in diretta su Dinamo TV. A fare da scenario alla prima uscita ufficiale di Devecchi, Arioli e compagni sarà la suggestiva cornice delle Tenute Sella&Mosca, ormai location di riferimento dei gala biancoblu, nel totale rispetto della prevenzione e della tutela di atleti, staff e addetti ai lavori, con attenzione verso le norme di prevenzione che vietano assembramenti e impongono il distanziamento sociale. A fare gli onori di casa Davide Champion di Sella&Mosca mentre il compito di presentare i giganti al pubblico sarà affidato a Geppi Cucciari, madrina e tifosa del club: sul palco con lei il presidente Stefano Sardara e il direttore generale del main sponsor Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese.