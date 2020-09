Questa sera la Dinamo Sassari affronta la New Basket nella terza sfida del Girone D di Supercoppa

Dinamo Tv. In occasione di tutto il girone Valentina Sanna e Paolo Citrini vi racconteranno, direttamente dalla “bolla” del Geovillage, le sfide dei giganti con il prepartita, le interviste in esclusiva e la consueta web social cronaca: al termine del match la conferenza stampa post partita di coach Gianmarco Pozzecco. L’appuntamento è su Dinamo Tv, collegandosi a dinamobasket.com e sulla pagina ufficiale Dinamo Sassari.







Ufficio Comunicazione Dinamo





Dopo una giornata di riposo la Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: questa sera alle 21 gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno la New Basket Brindisi nell’ultima sfida del girone di andata. Dopo la vittoria su Pesaro il cammino del Banco passa dal doppi match, diventato ormai un classico del campionato italiano, con la compagine pugliese allenata da coach Frank Vitucci. Una delle ultime sfide giocate dai sassaresi fu proprio nella Final Eight di Pesaro contro l’Happy Casa che eliminò Devecchi e compagni. Per il Banco, che non si presenta con il roster completo, sarà fondamentale ripartire dalla forza del gruppo e dalla capacità di restare uniti nelle difficoltà, come fatto contro Pesaro.La società del presidente Marino arriva da una rivoluzione: salutati i protagonisti delle ultime due stagioni, l’Mvp Adrian Banks e John Brown su tutti, la New Basket è ripartita con la voglia di confermarsi e affermarsi dopo le ottime stagioni disputate. In panchina c’è coach Frank Vitucci, al quarto anno in Puglia: alla corte del tecnico sono rimasti gli italiani Alessandro Zanelli, Raphael Gaspardo e Riccardo Cattapan insieme al playmaker Darius Thompson. Il mercato dell’Happy Casa ha portato al sud D’Angelo Harrison, giocatore da oltre 17 punti di media in Israele, e l’ex Cremona James Bell. Dalla BBL in maglia Ulm arriva l’ala Derek Willis mentre il centro è Nick Perkins. In panchina coach Vitucci può contare sul rookie Roberto Visconti, che arriva dalla A2, l’ex Pistoia Ousman Krubally e l’ex Verona Mattia James Udom.. La sfida dei giganti in Supercoppa sarà trasmessa in diretta nelle Club House societarie: a Sassari, in via Nenni 2/28, è obbligatoria la prenotazione al numero 079275075 (dalle 8 alle 13), specificando nominativi e numero delle persone che parteciperanno. In osservanza delle norme igienico-sanitarie istituite dalle autorità i tifosi sono pregati di seguire le direttive, indossando la mascherina e igienizzando le mani con gli appositi dispositivi: ovviamente sarà garantito il corretto distanziamento sociale tra i tavoli. A Cagliari, nella Club House del piano piastra del Banco di Sardegna in viale Bonaria 33, lo staff è pronto ad accogliere i supporter biancoblu: in occasione del debutto dei giganti lo chef propone mix di snack con bibita 12 €. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 0707516415 | 3809044361.