Si è tenuta a Perfugas la 50^ Assemblea dell’Avis Provinciale di Sassari

Si è svolta a Perfugas lo scorso 5 settembre 2020 la 50^ Assemblea dell’Avis Provinciale di Sassari. Erano presenti tutte le rappresentatività delle 34 Avis Comunali della Provincia di Sassari oltre al Presidente dell’Avis Regionale Antonello Carta. I lavori sono stati aperti dal Presidente Provinciale Vincenzo Dore, il quale ha illustrato con una dettagliata relazione l'attività svolta dall'Associazione nel corso dell'anno 2019. Il dato principale è stato che nel 2019 sono state raccolte 16.350 sacche di sangue intero e 848 di plasma. Nel corso dell'anno è proseguita inoltre la collaborazione con il Centro Trasfusionale di Alghero per garantire l'apertura pomeridiana del centro raccolta. Inoltre nel corso del 2019 l'Avis Provinciale è risultata beneficiaria di un contributo pari a 250 mila euro da parte della Regione Autonoma della Sardegna finalizzato all'acquisto di una nuova autoemoteca per le raccolte nel territorio. L'impegno e i risultati sono stati riconosciuto anche dall'Avis Nazionale la quale ha assegnato una nuova autoemoteca alla sede Provinciale di Sassari. Numerose sono state le collaborazioni con le altre Associazioni organizzando diverse raccolte straordinarie come per esempio con l'Associazione degli studenti della Facoltà di Medicina di Sassari SISM con "Goccia su Goccia"; con l'ERSU di Sassari. Non si è potuto far a meno di parlare infine dell'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero e sopratutto il sistema sanitario nazionale. L'Avis Provinciale, per continuare a garantire le scorte di sangue ha dovuto affrontare il problema con il proprio personale al fine di offrire un servizio constante ma allo stesso tempo sicuro per gli operatori e per i donatori. Infatti durante il lockdown il numero delle raccolte rispetto all'anno precedente sono aumentate. In questo periodo appunto, considerato che i donatori avevano paura di recarsi presso gli ospedali, principali fonti di contagio del virus, preferivano le raccolte organizzate presso le singole associazioni tramite appuntamento, al punto che l'Avis ha garantito quasi il 100% del fabbisogno di sangue. Il Presidente inoltre ha ricordato che l'Avis Provinciale non poteva rimanere insensibile di fronte alle difficoltà che si stavano presentando presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Civile di Sassari, in particolare per la carenza di ventilatori polmonari, pertanto il Consiglio Direttivo deliberava di acquistare un nuovo apparecchio identico a quelli già in uso presso il reparto e consegnato ai primi di maggio 2020. In seguito il Tesoriere Antonello Masia ha dato corso all'illustrazione del rendiconto finanziario 2019 e al bilancio di previsione per il 2020. Successivamente la Commercialista e Revisore Legale Dott.ssa Susanna Tassu, ha proceduto alla lettura della relazione dell'organo di controllo dei revisori dei soci. I bilanci sono stati infine approvati ad unanimità dall'Assemblea.