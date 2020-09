Il videomaker algherese Angelo Meloni firma il nuovo video di Marco Ligabue

Nuova importante collaborazione per il videomaker algherese Angelo Meloni. Il giovane e talentuoso professionista di Alghero è stato scelto dal cantautore Marco Ligabue per la realizzazione del video della canzone “La vita perfetta”, un singolo che anticipa un nuovo album in uscita a ottobre nel quale saranno raccolte le migliori canzoni della sua carriera.



La canzone “La vita perfetta” è stata scritta da Marco Ligabue circa 15 anni fa, quando l’artista figurava come chitarrista della band RIO. Oggi il cantautore ha deciso di riprenderla e inciderla con una nuova versione, riarrangiata e cantata con la sua voce.

Si tratta di un pezzo che racconta la bellezza dei piccoli momenti della vita, l’importanza delle situazioni semplici vissute ogni giorno: da un abbraccio e un bacio sino al gioco di due bambini, tanti istanti a cui spesso non diamo valore, presi dalla fretta di ogni giorno, ma che rappresentano a tutti gli effetti dei momenti di “vita perfetta”.



Per raccontare al meglio l’atmosfera di questo brano Marco Ligabue ha scelto il videomaker Angelo Meloni, chiamato a realizzare il videoclip ufficiale.

«Ho lavorato con Angelo a Natale per un piccolo video e ho avuto modo di apprezzarne stile e capacità. Per questo, quando ho pensato a un video per il nuovo singolo, ho subito immaginato di lavorare nuovamente con lui», ha sottolineato il cantautore.

«Il video è un continuo scorrere di scene che vanno avanti con delle transizioni studiate ad hoc, immaginate in diversi punti di Bosa. Abbiamo voluto raccogliere la bellezza di questo borgo e cercare di trasmettere delle emozioni, in linea con il senso di questa canzone», ha evidenziato il videomaker Angelo Meloni.



Marco e Angelo hanno lavorato insieme per la realizzazione dello storyboard, collaborando con Nadia Mannu per l’organizzazione delle riprese e il coinvolgimento di attori e comparse.



La scelta della location è andata su Bosa, bellissimo borgo a poca distanza da Alghero, scelto dal cantautore e dal videomaker per il grande fascino e per la doppia ambientazione, con la divisione del video tra le strade del borgo e le sue spiagge.



Il video rappresenta una cartolina dedicata a tutta la Sardegna, un lavoro che vuole sottolineare il grande legame esistente tra Marco Ligabue e l’isola.



Il lavoro firmato da Angelo Meloni è stato pubblicato online in questi giorni ed è visibile sulla pagina Facebook di Marco Ligabue e sul suo account Instagram e su Youtube.