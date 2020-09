Sassari. ABBRACCIAMOilMONDO: un libro collettivo per esorcizzare il Coronavirus

Un libro collettivo per esorcizzare il Coronavirus. Il progetto editoriale è nato da un’idea di Leonardo Onida il 12 marzo 2020, appena scoppiata l’emergenza per il COVID-19.

Un periodo di incertezze, dubbi, confusione, scarsa informazione, solitudine, isolamento, diffidenza, paura.

La regola proposta a tutti i potenziali autori era: nessun riferimento troppo esplicito e marcato al virus, nulla di catastrofico, niente paure o ansie.

Il tema centrale è l’Amore. La bellezza, la solidarietà, l’amicizia.

Un modo per esorcizzare i cattivi pensieri, per ricordare quel periodo in modo anche positivo.

È nato così ABBRACCIAMOilMONDO un prezioso volume edito dalla Lùdo edizioni (casa editrice sassarese che ha pubblicato tra gli altri Giuseppe Cristaldi, Nello Rubattu, Antonella Iaschi, Paolo Mura) di poesie, racconti brevi, riflessioni di 78 autori nazionali ed internazionali.

Il primo progetto editoriale, unico in Italia, nato come idea sul periodo COVID che tratta il tema in modo anticonvenzionale, con un titolo che fa pensare a qualcosa di bello e di valore umano come la fratellanza.

Tantissimi gli autori noti e meno noti, da scrittori e musicisti fino a massaie e studenti.

Per citare solo alcuni dei nomi noti: Paolo Fresu, Beppe Dettori, Giua, Mario Mossa, Ottavia Pojaghi Bettoni, Tonino Oppes.

Il Valore sociale inoltre è dato dal fatto che l’intero ricavato del volume sarà devoluto ad Emergency.

“Ci auguriamo solo che anche questa idea non ce la copi nessuno e magari qualcuno finalmente riconosca il nostro lavoro e fatica di decenni, magari sostenendo il progetto. Altrimenti andremo avanti come abbiamo sempre fatto, da soli e con le nostre forze” – così dichiara Leonardo Onida.

L’evento sarà una speciale anteprima del festival internazionale OTTOBREinPOESIA. Sarà realizzato in collaborazione con la libreria

Koinè.