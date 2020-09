Sassari. Servizi educativi 0-3 importante riorganizzazione a causa del Covid-19

L'ufficio Servizi per la Prima Infanzia procederà a chiamare le famiglie in ordine di graduatoria per l'accettazione del servizio.





















Le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno imposto una importante e precisa riorganizzazione dei Servizi educativi 0-3 per l’anno 2020/2021. Pertanto i posti disponibili, ai quali si accederà secondo l'ordine delle graduatorie definitive, per i “Piccoli” (3-12 mesi) sono 73 nei nidi d'infanzia comunali e 25 posti nei servizi privati convenzionati. Per la graduatoria “Grandi” (12-36 mesi) sono 35 posti nei nidi d'infanzia comunali e 44 posti nel nido d'infanzia di via Satta e nella sezione sperimentale di via Anglona (18-36 mesi); 20 posti nella sezione primavera di via Berlinguer (24-36 mesi) e 100 nei servizi privati convenzionati.