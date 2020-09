Covid-19 Alghero:salgono a 3 i positivi e si dimezza il numero delle persone in sorveglianza attiva

Il Sindaco Mario Conoci ha riferito stamattina della comunicazione pervenuta da Ats in merito alla situazione dei contagi in città.Salgono a 3 i positivi (+1 rispetto alla precedente comunicazione ) mentre sono diminuite le persone sottoposte a sorveglianza attiva passate a 4 ( - 4 rispetto alle 8 della comunicazione precedente )."In relazione al numero degli abitanti e delle presenze registrate durante l’estate, questi sono dati molto confortanti" ha commentato il Sindaco oggi. "Il Sistema Sanitario si sta dimostrando capace di gestire i casi che vengono segnalati e di ricostruire in maniera efficiente la rete di contatti attorno ad essi. Continuiamo ad osservare prescrizioni e adottare comportamenti responsabili".