Test in modalità telematica per accedere ad Architettura dell'Università di Sassari

Il test di Architettura è in contemporanea a livello nazionale ma in date diverse a discrezione dei singoli atenei. L’orario di inizio è comune a tutte le università che scelgono la medesima data. La graduatoria sarà pubblicata entro il 16 settembre sul portale d'Ateneo https://www.uniss.it/numeroprogrammatoe sul sito del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica. Tutte le altre informazioni sono contenute nel bando: https://www.uniss.it/sites/default/files/offerta_formativa/test_accesso_programmato_nazionale/bando_sdap_fto_carpinelli.pdf.





Oggi si è svolto il test d’ingresso per Scienze dell’Architettura e del progetto, ma in modalità telematica. Gli iscritti alla prova erano 120 per 70 posti così suddivisi: 30 per il curriculum Architettura, 30 per il curriculum Design, 10 per cittadini comunitari residenti all’estero (di cui 6 riservati ai cittadini cinesi). Candidati e candidate hanno dovuto rispondere a 40 quesiti in 70 minuti. Queste le materie oggetto del test: cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.