Interventi sulle reti idriche sottoscritto l’accordo tra Egas, Comune di Ossi e Abbanoa SpA

Dopo le convenzioni tra Egas, Abbanoa e i Comuni di Cardedu, Elini, Nurachi, Siamaggiore e Silanus per l’attuazione di importanti interventi sulle infrastrutture idriche e fognarie, arriva oggi l’accordo con il Comune di Ossi per il collegamento tra i serbatoi di Monte Dolis e Su Padru e la realizzazione della condotta di avvicinamento.Anche in questo caso l’accordo rientra nell’ambito dei finanziamenti previsti con la legge regionale 40 del 2018, per la parte affidata all’Egas. «L’investimento ammonta a 300mila euro – chiarisce il presidente dell’Egas, Fabio Albieri - la sottoscrizione della convenzione da parte dell’Ente dà l’effettivo via libera alla attuazione delle opere secondo una formula che punta a garantire la celerità della loro realizzazione: il Comune di Ossi sarà infatti soggetto delegato ad assumere il ruolo di stazione appaltante degli interventi che verranno eseguiti sotto il controllo di Abbanoa a cui spetterà la loro gestione una volta ultimati».«La somma stanziata dall’Egas per il Comune di Ossi si aggiunge ai 1,2 milioni di euro disposti per Cardedu, Siamaggiore, Nurachi, Elini e Silanus – conclude Albieri. – Attraverso queste convenzioni e quelle di prossima sottoscrizione si potranno realizzare azioni concrete e di celere attuazione per il miglioramento dell’efficienza delle reti idriche dei nostri Comuni».