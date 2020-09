Editori,operatori dello spettacolo,ambulanti e giostrai:da oggi i contributi della Regione Sardegna

La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente tramite il Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2020.











Da oggi, giovedì 10 settembre, sarà possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni stanziate dalle Regione finalizzate al sostegno economico di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi della Sardegna.“Stiamo lavorando costantemente e senza sosta al fine di sostenere il sistema economico della Sardegna e salvaguardare le micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, che hanno subìto un grave pregiudizio economico per l’esercizio della propria attività a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. Lo dichiara l’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, ricordando che da domani i soggetti operanti nell’ambito dell’editoria libraia, operatori dello spettacolo dal vivo, teatro, cultura, danza, ambulanti e giostrai di feste e sagre paesane, agenzie di viaggio, potranno partecipare al bando per ottenere i contributi pari a un minimo di 2000 euro a un massimo di 3000 euro, a sostegno della propria attività economica.