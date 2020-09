La Torres eSport alle Final Eight LND con la Cube Control

E ora, insieme, si andrà a "giocarci" le Final Eight del Torneo esport della LND: «Facciamo un grande in bocca al lupo ai ragazzi affinchè possano portare a casa un bel risultato - è l'augurio della Cube Control per la Torres eSport - ma già essersi posizionati tra le prime 8 d'Italia è un gran traguardo. Forza Torres e forza Sassari».















L’11 e 12 settembre la Torres e-sport sarà tra le 8 protagoniste della competizione nazionale e l’azienda sassarese, leader del settore di dispositivi avanzati per gaming, sarà partner ufficiale dei rossoblù.La Cube Control, una start up sassarese divenuta tra i leader mondiali nella progettazione di dispositivi avanzati per il gaming/simulazione Motorsports, si affianca alla Torres come sponsor ufficiale per le Final Eight del 1° Campionato e-Sport della Lega Nazionale Dilettanti che si svolgeranno l’11 e 12 settembre.Un traguardo che la Torres eSport ha raggiunto dopo aver conquistato il round #1 della competizione grazie ad un team competitivo e vincente realizzato con la preziosa collaborazione della community Progetto Gaming.Venerdì 11 si terranno le gare di qualificazione e sabato 12 semifinali e finale.Per l'ultimo atto della competizione, con la Torres inserita nel Girone 1 insieme con Latina, Savoia e Crema (nel Girone 2 si sfideranno Nola, Palermo, Casale e Taranto) la Cube Control sarà partner dei rossoblù ed è questa anche l'occasione per conoscere da vicino una realtà importante del nostro territorio che, in pochi anni, ha conquistato il mondo del Gaming declinato ai motori.La Cube Control, diretta da Fabio Sotgiu e Massimo Cubeddu, progetta veri volanti dalle formula alle GT da gara che sono tra i più venduti nel mercato internazionale tanto da essere richiesti anche da piloti del circuito, l'ultimo dei quali Juan Pablo Montoya, e da noti sportivi, tra cui calciatori italiani ed esteri, appassionati di Gaming.«L'idea è nata nel 2016 - ci racconta Fabio Sotgiu - quando ho incontrato Massimo nel mio negozio di bici. Io sono un ex pilota e appassionato di motori mentre lui si è sempre occupato di simulatori di guida. Il reale e il virtuale si sono miscelati in un sogno: quello di rendere accessibile a tutti gli appassionati la possibilità di vivere un'esperienza di vera guida sportiva».Dal gaming al motorsport reale il passo è stato brevissimo.«Io ero quel che si dice un "garagista" e progettavo volanti in modo del tutto artigianale e semplicemente per passione- ci racconta Massimo Cubeddu - e insieme con Fabio abbiamo avuto l'idea di farlo in modo più concreto. Abbiamo aperto la nostra pagina, condiviso un rendering e ci siamo accorti subito che l'idea poteva essere quella giusta. Dopo tante prove e mesi di lavoro è partita la caccia ai finanziamenti e siamo riusciti a metterci sul mercato».Un riscontro talmente ampio che oggi la Cube Control, con sede nella zona industriale di Predda Niedda, non riesce a soddisfare tutte le richieste ma i clienti non mancano e aspettano anche diverse settimane per avere il miglior prodotto, per qualità e per prezzo.«Vogliamo posizionarci sempre più in alto nel mercato nel mondo della simulazione/Gaming - confermano dalla Cube Control - e siamo orgogliosi di poterlo fare da Sassari, dove questo sogno è nato ed è diventata realtà».