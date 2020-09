Protezione Civile Sardegna. Allerta meteo per temporali da oggi e sino a domani

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 di oggi e sino alle 13:59 di domani un avviso di allerta per:codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticitàORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura. Nell'avviso si legge che dalla mattinata di oggi e fino alla tarda mattinata di domani sono previsti temporali da isolati a diffusi sulla Sardegna. I cumulati previsti potranno raggiungere valori localmente molto elevati e si potranno registrare temporali forti da isolati e diffusi associati a possibili forti raffiche di vento. Il fenomeno interesserà maggiormente la fascia centrale della Sardegna.