L'artista di Sennori Simona Goxhoi alla WOMAN'S ESSENCE di Roma

L'artista sarda Simona Goxhoi parteciperà alla WOMAN'S ESSENCE 2020 in collaborazione con il Centro per l'UNESCO di Bologna che si terrà dall'11 al 13 Settembre al Palazzo Velli di Roma.

Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 18 alle 21 venerdì 11 settembre, dalle 10 alle 18 sabato 12 settembre e domenica 13 settembre, l'ingresso è gratuito e contingentato.









Simona Goxhoi è un'artista di Sennori dove sorge anche il suo laboratorio Sas feminas e sas pizzinnas di Cocci&Putti . L'artista ha vinto numerosi premi tra cui il Leone Rosso MUSA alla Biennale di Venezia nel 2019, qui di seguito le sue dichiarazioni riguardo la partecipazione alla WOMAN'S ESSENCE 2020."In questi giorni,tra i più difficili degli ultimi cento anni, Ho creato una mascherina esteti­ ca, in cui sono racchiusi la fede e la storia della Sardegna.Valori che ho cercato di raccontare e disegnare con profonda sensibilità culturale. Il progetto,che ha avuto la collaborazione di nomi importanti dell'arte come la maestra del Bisso Chiara Vigo, è stato patrocinato dalla Regione Sardegna, e dal Comune di Ollollai e si è rapidamente diffondendo sui sodai."Ho voluto creare questa iniziativa con un'idea semplice che potesse rappresentare il nostro popolo. I colori, i simboli, i decori sono quelli della forza, della speranza, della fede dell'Unione della mia arcaica terra, la Sardegna!!! Dove, Fondamentale è l'Unione della figura maschile e femminile,figure indiscindibili. Senza l'amore, senza la sofferenza, che ogni artista prova nel suo cammino,l'arte in ogni suo campo non esisterebbe, ed è proprio da qui,un emozione, che, nella sua semplicità la si può definire un capolavoro! Con l'auspicio che, tutto possa tornare come prima.E Meglio di prima. L'unione tra un uomo e una donna, è l'A uten­ tica perla dell'arte che nemmeno il Coronavi­ rus,o qualsiasiepidemia, riesce a soffocare. Ed è proprio questo il messaggio che abbia­ mo bisogno in questo periodo storico! Amore, forza e fiducia!"