Luca Telese a Ploaghe il 21 settembre per la presentazione del libro “Cuori Rossoblù”

E’ il racconto non di una ma di tante storie che condite insieme raccontano la vittoria “impossibile” dello scudetto del Cagliari, la grandezza di Gigi Riva, e la determinazione dei Cuori Rossoblù. Con questo titolo “Cuori Rossoblù”, Luca Telese, giornalista, volto noto della tv, autore di programmi di successo, presenta il suo libro lunedì 21 settembre a Ploaghe. L’evento, organizzato dal Comune di Ploaghe, rientra nel Festival letterario “Entula, Scrittori a piede Liberos” , e prevede un incontro con l’autore, aperto a tutti, nel quale si parlerà non solo di sport ma di una conquista nel vero senso della parola. La parola leggenda è usata nella copertina, ma lo stesso Telese la usa forse due o tre volte. Si tratta in realtà di un’impresa di uomini talentuosi che hanno portato il Cagliari in vetta alla classifica e a conquistare il sogno irraggiungibile dello scudetto. Trecento pagine di storie dei protagonisti, quelli veri, che il calcio lo amavano davvero e hanno fatto sacrifici enormi. “Cuori rossoblù” si sviluppa attraverso una serie di capitoli che sono, in realtà, delle fotografie realistiche di ogni protagonista di quella squadra, dal leggendario Gigi Riva al metafisico Manlio Scopigno, l’allenatore, passando per tutti gli altri. Esperienze di vita mozzafiato, letture incredibili di sportivi veri che non hanno nulla di leggendario o di mitologico, ma sono la testimonianza di un obiettivo che si raggiunge, di tenacia, talento, amicizia, valori forti e imprescindibili che servono ai singoli e alla squadra, che ha volato alto, che ha raggiunto il sogno. Il merito dell’autore, è quello di contestualizzare l’impresa del Cagliari nel periodo storico di fine anni sessanta, il periodo di animi ribelli, del boom, e delle grandi evoluzioni dell’economia. Non una leggenda ma tante storie che vale la pena raccontare per capire il significato del vero calcio. Dialoga con l’autore Sandro Nuvoli. L’appuntamento è fissato per le 18 30 nell’ex Convento dei cappuccini. L’ingresso è libero. La serata si svolgerà in totale sicurezza, nel rispetto della normativa anti-covid e prevede un numero contigentato di posti disponibili. Con l’occasione il pubblico potrà visitare la biblioteca comunale Giovanni Spano, recentemente trasferita nella nuova sede del piano terra del seicentesco convento dei cappuccini e che verrà riaperta al pubblico nei prossimi giorni.