Alghero-Scala Piccada, modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione in relazione al programma della manifestazione che prevede l’allestimento del parco assistenza e delle strutture di partenza, arrivo e sosta dei veicoli nel Piazzale della Pace e il centro accrediti e la direzione di gara presso i locali del Green Sporting Club in Viale della Resistenza nonché il trasferimento dei veicoli – nelle giornate delle prove e della gara - dall’area destinata al parco assistenza al percorso di gara lungo la SS292 secondo un percorso prestabilito che interesserà il centro cittadino secondo il seguente itinerario:a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292;b) SS292, Via Giovanni XXIII, Via Cagliari, Via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Catalogna e via Ventiquattro Maggio, Via Ventiquattro Maggio, Piazzale della Pace con rientro al parco assistenza.PIAZZALE DELLA PACE, dalle ore 08:00 di giovedì 10/09/2020 e sino alle ore 08:00 di martedì 15/09/2020: istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”.VIALE DELLA RESISTENZA, intera semi carreggiata compresa tra via S. Anna e via Emilio Lussu secondo il predetto senso di marcia, dalle ore 08:00 di venerdì 11/09/2020 e sino alle ore 24:00 di domenica 13/09/2020: istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.SABATO 12/09/2020, ai fini dello svolgimento delle “Prove Ufficiali” in programma dalle ore 10:00 alle ore 17:30: sospensione della circolazione veicolare e pedonale durante il transito dei veicoli dal parco assistenza al percorso di gara e viceversa secondo il seguente itinerario: a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292; b) SS292, Via Giovanni Ventitreesimo, Via Cagliari, Via Garibaldi, nel tratto compreso tra viaCatalogna e via Ventiquattro Maggio, Via Ventiquattro Maggio, Piazzale della Pace con rientro al parco assistenza.DOMENICA 13/09/2020, ai fini dello svolgimento della Gara in programma dalle ore 10:00 alle ore 17:30: sospensione della circolazione veicolare e pedonale durante il transito dei veicoli dal parco assistenza al percorso di gara e viceversa secondo il seguente itinerario:a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292;b) SS292, Via Giovanni XXIII, Via Cagliari, Via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Catalogna e via Ventiquattro Maggio, Via Ventiquattro Maggio, Piazzale della Pace con rientro al parco assistenza. Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 è altresì disposta – dalle ore 08:00 alle ore 19:30 - la messa al lampeggio degli impianti semaforici posti all’intersezione tra Via Vittorio Emanuele e via La Marmora; Via Venti Settembre e via La Marmora; Via Venti Settembre e via Cagliari; Via Giovanni Ventitreesimo e Manzoni; Via Giovanni Ventitreesimo e De Gasperi.