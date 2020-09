Covid-19. La Clinica di Malattie Infettive di Sassari questa sera sul TG1 della Rai

La Clinica di Malattie infettive dell'AOU Sassari, Diretta dal Prof. Sergio Babudieri sarà protagoniosta di un servizio sul TG1 RAI di questa sera alle 20:00. Proseguirà poi con un servizio più esteso di approfondimento su TV7 - TG1 delle 23:30 dove sarà presentato un reportage dalla Sardegna in allarme per l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva.