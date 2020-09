Viaggiare al tempo del Covid-19: la nota esplicativa per chi vuole venire in Sardegna

Il presidente della Giunta regionale della Sardegna, Christian Solinas, ha diramato una nota esplicativa relative all'ordinanza n. 43, firmata dal presidente l'11 settembre scorso. Ricordiamo che si tratta dell'ordinanza che richiede la presentazione di una certificazione sanitaria che attesti di non essere affetti da Covid-19 per chi arriva in Sardegna; ovvero l'obbligo di sottoporsi a test entro le 48ore dall'arrivo nell'isola.