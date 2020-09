Poliziotti Penitenziari liberi dal servizio arrestano due "spacciatori" a Cagliari

Due Poliziotti Penitenziari, in servizio nel carcere di Sassari, che si trovavano a Cagliari,liberi dal servizio, sono stati insospettiti dall'atteggiamento di due cittadini extracomunitari intenti a confabulare con un altro uomo.

Continuando ad osservare tale comportamento decidevano di intervenire prontamente qualificandosi proprio nel momento in cui i tre furtivamente si scambiavano qualcosa.

Effettuata la perquisizione i Poliziotti rinvenivano all'interno del marsupio in possesso a uno dei due extracomunitari diverse dosi di sostanze stupefacenti già confezionate, un coltello e una somma di denaro in contanti, visto il materializzarsi di diversi reati i Poliziotti traevano in arresto i due extracomunitari.



Notizia del fatto è stata data da Roberto MELIS Segretario Regionale O.S.A.P.P Sardegna che oltre a complimentarsi a nome di tutta la Segreteria Regionale O.S.A.P.P per l'ottima operazione dei colleghi, auspica in un riconoscimento da parte Dell'amministrazione Penitenziaria visto il lodevole comportamento e lo spiccato senso di dovere evidenziato dai Poliziotti.