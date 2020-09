Supercoppa di basket: questa sera Banco di Sardegna Vs Vuelle Pesaro

Dinamo Tv. In occasione di tutto il girone Valentina Sanna e Paolo Citrini vi racconteranno, direttamente dalla “bolla” del Geovillage, le sfide dei giganti con il prepartita, le interviste in esclusiva e la consueta web social cronaca: al termine del match la conferenza stampa post partita di coach Gianmarco Pozzecco. L’appuntamento è su Dinamo Tv, collegandosi a dinamobasket.com e sulla pagina ufficiale Dinamo Sassari.







(Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna)





La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a chiudere il girone D con la sesta e ultima sfida in agenda nel fitto calendario del Geovillage di Olbia: dopo la vittoria su Roma di sabato ai ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco serve una vittoria contro la Vuelle. Ai sassaresi basterebbe anche una sconfitta con uno scarto inferiore di 15 lunghezze, secondo il risultato della partita di andata disputata contro i marchigiani e finita 71-86. Nella sfida che chiude il girone della “bolla” del Geovillage Devecchi e compagni si giocano la qualificazione alla Final Four in programma questo weekend, dal 18 al 20, a Bologna che assegnerà il primo trofeo dell’anno. Per il club di via Roma si tratterebbe della quinta partecipazione alla corsa alla Supercoppa, con due trofei messi in bacheca: l’ultimo proprio un anno fa a Bari.La società del presidente Ario Costa è partita con grandi ambizioni per la stagione 2020-2021 con la volontà di rilanciare la società marchigiana nella ribalta nazionale: il progetto Vuelle è partito dalla chiamata in panchina a Jasmin Repesa. Il tecnico croato dal lungo palmares ritorna in Italia dopo il biennio passato a Milano dal 2015 al 2017. In cabina di regia c’è l’ex Chalon Justin Robinson, affiancato dalla guardia di esperienza Frantz Massenat insieme a Henry Drell, mentre sotto le plance a dare battaglia ci sono Marko Filipovity, incontrato dal Banco con Falco Szombathely, insieme all’ex Varese e Brescia Tyler Cain. I gradi di capitano sono affidati a Carlos Delfino che ritorna in Italia mentre a dare profondità alla panchina della Vuelle Matteo Tambone e l’ultimo arrivato Ariel Filloy, ex Venezia e Avellino.La sfida dei giganti in Supercoppa sarà trasmessa in diretta nelle Club House societarie: a Sassari, in via Nenni 2/28, è obbligatoria la prenotazione al numero 079275075 (dalle 8 alle 13), specificando nominativi e numero delle persone che parteciperanno. In osservanza delle norme igienico-sanitarie istituite dalle autorità i tifosi sono pregati di seguire le direttive, indossando la mascherina e igienizzando le mani con gli appositi dispositivi: ovviamente sarà garantito il corretto distanziamento sociale tra i tavoli. A Cagliari, nella Club House del piano piastra del Banco di Sardegna in viale Bonaria 33, lo staff è pronto ad accogliere i supporter biancoblu: in occasione del debutto dei giganti lo chef propone piatto composto con bibita o calice di vino 15 €. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 0707516415 | 3809044361.